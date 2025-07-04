Правительство «Талибан» призывает страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) официально признать Исламский Эмират Афганистан. Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, выступая на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Барадар напомнил, что власти России накануне официально признали Афганистан под управлением талибов.

«Мы призываем страны ОЭС принять политическую реальность Афганистана в свете глубокого и долгосрочного сотрудничества страны с организацией, и предпринять практические и позитивные шаги для признания легитимности Исламского Эмирата», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что правительство придерживается экономически ориентированной внешней политики, заинтересовано в экономическом прогрессе Афганистана и совместных региональных проектах. По его словам, Кабул также заинтересован в сотрудничестве в борьбе с климатическим кризисом и готов внести посильный вклад в это движение.