Узбекский политолог Джахонгир Акрамов считает, что шаги Азербайджана — в частности, отказ президента Ильхама Алиева от участия в параде 9 мая в Москве, закрытие «Русского дома» как инструмента мягкой силы, а также свобода антироссийской риторики в местной прессе — могут послужить примером для других стран СНГ, включая государства Центральной Азии.

Об этом сообщает Minval со ссылкой на узбекский портал Kun.uz.

По его словам, Россия стремится этому воспрепятствовать.

«Россия не может с этим смириться, поскольку традиционно считает себя гегемоном на постсоветском пространстве», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что президент Ильхам Алиев сам вышел из сферы дипломатии и прекрасно ориентируется в международных отношениях.