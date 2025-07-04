Первый шаг к примирению между Москвой и Баку, по всей видимости, предприняла российская сторона. Как сообщает Коммерсант, расследование конфликта с участием азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге передано из регионального управления в центральный аппарат Следственного комитета России и поставлено на контроль Генеральной прокуратуры.

Главу азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шыхлинского, которого вместе с сыном ранее задержал спецназ у ТЦ «Баку Плаза», отпустили. Он был допрошен лишь в качестве свидетеля по резонансному делу.

Источник в СКР подтвердил, что другие задержанные, включая тех, кто ранее был арестован, по-прежнему находятся под стражей, их процессуальный статус не изменился. Однако, как отмечает издание, после освобождения в Баку журналистов «Sputnik Азербайджан» ситуация может развиваться в сторону смягчения.