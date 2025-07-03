Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«МИД подтверждает», — отметили в министерстве, комментируя информацию о признании государства.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что решение Москвы признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом Владимиром Путиным по предложению главы МИД Сергея Лаврова. По его словам, оно показывает стремление к налаживанию отношений между странами.

«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — отметил дипломат.