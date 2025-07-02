На фоне кризиса в отношениях между Баку и Москвой у жителя Ставрополья случился внезапный патриотический приступ — его возмутило, что у санатория в Железноводске висит флаг Азербайджана, пишут российские СМИ.

«Может быть, в свете последних событий флаг Азербайджана всё-таки снимут с флагштока… всё-таки главная улица города», — эмоционально обратился он к властям. По мнению обеспокоенного россиянина, «чужая» госсимволика «не должна быть абы где», даже если здравница — частная и принадлежит гражданину другой страны.

Речь идёт о санатории «Источник», 100% капитала которого принадлежит азербайджанскому инвестору Асабилу Гасымову.