Проживающий в Израиле блогер Дмитрий Чернышев сделал в соцсети «Фейсбук» выводы по следам 12-дневного противостояния Ирана и Израиля. Minval приводит их без сокращений.

«Война с Ираном показала, что ВВС крошечного Израиля смогут за две недели уничтожить всю ПВО огромной России. И никакие С-300, С-400 или С-500 ничего не смогут сделать с 75 истребителями F-35 Израиля», — выразил уверенность Чернышев.

«Напомню, что за всю войну ВВС Израиля потеряли всего два беспилотника, размазав тонким слоем всю систему ПВО Ирана, которая создавалась десятилетиями. Так что кто на самом деле военная сверхдержава — это очень большой вопрос. И в авиации это уж точно не Россия», — подытожил эксперт.