США и Турция могут решить спор по F-35 до конца года. Об этом сообщает Bloomberg.

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что обе стороны стремятся к «новому старту» в долгом конфликте вокруг программы F-35. Турция добивается либо возвращения в проект, либо компенсации в $1,3 млрд за исключение из-за покупки российских С-400. Также Анкара настаивает на снятии санкций CAATSA и расширении оборонного сотрудничества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позитивном подходе американского лидера Дональда Трампа к решению вопроса, а в ближайшие месяцы ожидаются новые переговоры между странами.