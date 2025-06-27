В пятницу в Японии казнили мужчину, который убил девять человек после того, как связался с ними в социальных сетях. Как сообщает Reuters, это первое применение смертной казни в стране почти за три года.

Такахиро Сираиси был приговорен к смертной казни за удушение и расчленение восьми женщин и одного мужчины в его квартире в городе Дзама в Канагаве недалеко от Токио в 2017 году. Его прозвали «Твиттер-убийцей», поскольку он связывался с жертвами через платформу социальных сетей.

Министр юстиции Японии Кейсукэ Судзуки, санкционировавший повешение Сираиси, заявил, что преступления «вызвали большой шок и волнение в обществе».

Это произошло после казни в июле 2022 года мужчины, который в 2008 году устроил резню в торговом районе Токио Акихабара. Это также был первый случай приведения в исполнение смертного приговора с момента инаугурации правительства премьер-министра Сигэру Исибы в октябре прошлого года.

«Не следует отменять смертную казнь, пока эти жестокие преступления продолжают совершаться», — заявил министр Судзуки на пресс-конференции. В настоящее время в Японии находятся 105 заключенных, приговоренных к смертной казни, добавил он.