Сразу вслед за завершением саммита НАТО в Брюсселе лидеры Европейского союза провели собственную встречу, в повестке которой стояла задача выработки стратегических ориентиров на фоне решений, принятых в рамках Альянса. Если для НАТО основными темами стали безопасность и военное сдерживание, то саммит ЕС стал площадкой более широкого масштаба — с акцентом на политическую устойчивость, экономическую независимость и укрепление европейской обороноспособности.

Санкции и экономическая безопасность

Одним из центральных вопросов стала дальнейшая санкционная политика в отношении России. Лидеры ЕС подтвердили приверженность продолжению давления, одновременно акцентировав внимание на борьбе с обходом санкций, в том числе через третьи страны. Особое внимание было уделено контролю над экспортом стратегических и чувствительных технологий, а также усилению координации на уровне институтов ЕС и национальных правительств.

Экономический блок саммита отразил текущие вызовы: инфляция, нестабильные энергетические рынки и нарастающая глобальная технологическая конкуренция. В числе обсуждаемых мер — диверсификация цепочек поставок, снижение зависимости от внешних игроков (в первую очередь Китая) и поддержка инновационных отраслей внутри ЕС. Была подчёркнута необходимость ускорения инвестиций в критически важные секторы, включая полупроводники, зелёную энергетику и цифровую трансформацию.

Европейская оборона и стратегическая автономия

Серьёзный акцент был сделан на развитии европейского оборонного потенциала. Лидеры ЕС обсудили механизмы увеличения финансирования оборонной промышленности, расширения совместных закупок вооружений и повышения координации военных инициатив. Эти шаги рассматриваются как путь к укреплению способности Европы действовать автономно в условиях меняющегося мирового порядка, не отказываясь при этом от трансатлантической солидарности.

На фоне глобальных вызовов всё чаще звучит идея «стратегической автономии» — концепции, согласно которой ЕС должен быть способен самостоятельно принимать решения в критически важных сферах, включая безопасность, промышленную политику и внешнюю дипломатию. Однако реализация этой идеи сталкивается с объективными трудностями.

Расширение ЕС и внутренние реформы

Особое место на саммите заняло обсуждение перспектив дальнейшего расширения. Украина, Молдова и Грузия вновь были обозначены как ключевые кандидаты, а также подтверждена стратегическая важность государств Западных Балкан. В то же время прозвучало общее понимание того, что поступательное расширение должно сопровождаться внутренними институциональными реформами, способными обеспечить эффективность управления Союзом в будущем.

Один из наиболее острых вызовов, стоящих перед ЕС, — это разнородность внешнеполитических ориентиров государств-членов. Восточноевропейские страны, особенно в контексте конфликта в Украине, усиливают координацию с США и НАТО, тогда как ряд западноевропейских государств, прежде всего Франция и отчасти Германия, настаивают на более независимом курсе, подразумевающем снижение зависимости от внешней поддержки. Эти разногласия затрудняют выработку единой линии и снижают дипломатическую маневренность ЕС.

Право вето: баланс между суверенитетом и эффективностью

Вот почему в центре дебатов вновь оказалось право вето в рамках внешнеполитических решений ЕС. С одной стороны, этот механизм позволяет каждой стране защищать свои национальные интересы и сохранять влияние на ключевые направления политики. Особенно это важно для небольших государств, чья позиция могла бы быть ослаблена в условиях принятия решений по большинству.

С другой стороны, право вето также усложняет формирование единой внешней политики. Для достижения решений, способных оперативно реагировать на глобальные вызовы, консенсус среди 27 государств становится всё более труднодостижимым. Тем не менее под влиянием малых стран в ЕС сохраняется понимание, что возможные реформы в этой области должны учитывать баланс интересов и сохранять доверие всех участников.

Последние события наглядно показали, как действует этот механизм. Венгрия воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать принятие решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также торпедировала согласование совместного заявления в поддержку Киева. Документ предусматривал предоставление значительной финансовой помощи, призывал к прекращению огня и содержал положения о новых санкциях против России. При этом, следует подчеркнуть, что Будапешт действовал в рамках своих полномочий и компетенций, руководствуясь приоритетами национальной политики. Подобные ситуации подтверждают, что право вето остаётся важным инструментом для выражения позиции стран, даже если она расходится с позицией большинства.

Таким образом, саммит ЕС хоть и стал отражением стремления к более активной и скоординированной роли объединённой Европы в мировых делах, все же до превращения в полноценного геополитического игрока, способного действовать более решительно с артикуляцией на интересы Брюсселя еще далеко. Для этого потребуется не только усиление оборонного и экономического потенциала, но и преодоление внутренних институциональных барьеров. Критики убеждены, что дальнейшие действия в этом направлении могут нарушить основополагающий принцип европейской политики – принцип равенства. Вот почему баланс между национальным суверенитетом и коллективными интересами остаётся ключевым вопросом, от решения которого зависит будущее ЕС в условиях многополярного мира.