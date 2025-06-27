Страны Евразийского экономического союза ни в коем случае не должны потерять единый рынок, который остался после распада СССР. Об этом поведал лидер Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность, дай Бог преодолеть ее. Если кто-то с постсоветского пространства, что касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду с этого поиметь сегодня, заблуждается», — считает Лукашенко.