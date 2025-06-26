Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем вооруженных сил, который отмечается 26 июня.

«Искренне поздравляю вас с 26 Июня – Днем Вооруженных сил и желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе во имя укрепления оборонной мощи Азербайджана», — говорится в заявлении.

В поздравительном послании Закир Гасанов отметил, что президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев всегда держит вопрос обороны страны в центре внимания.

Глава Минобороны подчеркнул, что в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне и успешной антитеррористической операции исторические земли Азербайджана были освобождены от армянской оккупации.