Французское агентство по защите прав потребителей обязало компанию Tesla France покончить с недобросовестной коммерческой практикой, которая наносит вред потребителям и нарушает действующее законодательство.

По информации France24, расследование проводилось в 2023-2024 годах после многочисленных жалоб, отправленных через национальную платформу обращений.

Было установлено, что Tesla вводила клиентов в заблуждение относительно возможностей полностью автономного вождения своих автомобилей, условий обмена старого автомобиля на новый, а также неправдиво информировала о доступности некоторых опций в автомобилях. Помимо этого, компанию обвиняют в задержках с возвратом средств за отменённые заказы, отсутствии чёткой информации о месте доставки автомобилей и оформлении неполных договоров купли-продажи.

Власти обязали Tesla исправить эти нарушения в течение четырёх месяцев. В случае невыполнения предписания компания будет платить штраф в размере €50 тысяч за каждый день несоответствия, в том числе по поводу ложной рекламы функций автономного вождения.