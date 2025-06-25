Поездку президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мингячевир — один из важнейших промышленных и энергетических центров страны можно назвать знаковой во многих отношениях. Как известно, главным событием визита стало торжественное открытие крупнейшей тепловой электростанции Азербайджана «8 Ноября». Эта станция не только крупнейшая в истории независимого Азербайджана по установленной мощности, но и глубокий символический жест. Название объекта напрямую отсылает к 8 ноября 2020 года — дню освобождения города Шуша в ходе второй Карабахской войны. Победа в Шуше стала поворотным моментом конфликта, определившего новый исторический курс страны. Таким образом, строительство электростанции в Мингячевире приобретает особое значение: оно символизирует не только технологическое развитие, но и начало нового этапа в развитии национальной энергетики.

Станция была построена в ответ на острый энергетический кризис, который обнажил уязвимость инфраструктуры страны летом 2018 года, когда масштабный блэкаут парализовал ряд городов, включая Баку. Этот инцидент стал тревожным сигналом, продемонстрировав необходимость модернизации энергосистемы, которая сложилась еще в советский период. Тогда и было принято решение о строительстве нового объекта, способного не только восстановить устойчивость системы, но и заложить основу для её качественного роста в новых условиях. ТЭС «8 Ноября» стала именно таким проектом — стратегическим, масштабным и современным. Её установленная мощность составляет 1280 мегаватт, что делает её крупнейшей тепловой электростанцией на Южном Кавказе. Она оснащена передовыми турбинами, цифровыми системами управления и технологиями, отвечающими самым строгим международным стандартам энергоэффективности и экологичности. Это особенно важно в условиях глобального энергетического кризиса, когда устойчивость и эффективность становятся ключевыми параметрами развития.

В основе функционирования станции лежит парогазовая технология нового поколения, обеспечивающая существенно более высокий коэффициент полезного действия по сравнению с традиционными тепловыми станциями. Сочетание газовых и паровых турбин в едином цикле позволяет эффективно использовать энергию топлива дважды: сначала сгорание газа вращает газовую турбину, а затем горячие отработанные газы используются для генерации пара, который, в свою очередь, вращает паровую турбину. Благодаря такому подходу станция достигает КПД до 60%, что является выдающимся показателем для подобного рода объектов.

Особое внимание при строительстве было уделено экологической составляющей. Станция оснащена низкоэмиссионными горелками, которые минимизируют выбросы вредных веществ, в частности оксидов азота, и отвечает самым строгим международным стандартам в области охраны окружающей среды. Кроме того, функционирует автоматическая система экологического мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать и регулировать выбросы, делая работу станции не только эффективной, но и максимально безопасной для экосистемы региона.

Запуск станции позволил Мингячевиру увеличить долю производимой электроэнергии до более чем 40% от общего объема по стране. Таким образом, город окончательно укрепил свой статус как главного энергетического узла Азербайджана. Но важность этого события не ограничивается только внутренним значением. Станция закладывает основу для расширения экспортного потенциала страны. Увеличение объемов генерации электроэнергии позволяет Азербайджану выполнять растущие экспортные обязательства перед партнерами как в регионе, так и за его пределами. В условиях растущего спроса на стабильные и экологически устойчивые источники энергии в регионе и за его пределами, данный объект приобретает стратегическое значение как элемент энергетической дипломатии страны. Так, новая электростанция, встроенная в общую энергосистему страны и связанная с трансграничной сетью передачи, значительно увеличивает возможности экспорта электроэнергии в соседние государства, включая Грузию, Турцию и, через существующие энергетические коридоры, в Европейский союз.

Выступая на церемонии открытия объекта президент Алиев особо отметил, что Азербайджан сохраняет статус надёжного поставщика газа и электроэнергии, и развитие энергетической инфраструктуры напрямую способствует укреплению международных позиций страны.

Реализация проекта была бы невозможна без активного международного сотрудничества. В строительстве станции принимали участие как итальянские инвесторы, так и китайская компания Dongfang Electric International Corporation. Эти партнёрства стали логичным продолжением укрепляющихся энергетических связей Азербайджана с ведущими странами.

Важно отметить и логистическую интеграцию нового объекта в национальную энергосистему. Станция подключена к высоковольтной передающей сети страны, что позволяет гибко перераспределять нагрузку в зависимости от потребностей различных регионов. Модульная архитектура энергоблоков обеспечивает не только удобство в обслуживании, но и возможность быстрой модернизации или расширения станции в будущем.

В целом, открытие станции «8 Ноября» стало важным политическим и экономическим событием, подтверждающим, что Азербайджан уверенно движется к построению устойчивой, независимой и высокотехнологичной энергетической системы. Страна делает ставку на модернизацию, партнёрство и экологическую устойчивость, подтверждая свой статус драйвера энергоперехода в региональном масштабе.