С завтрашнего дня с 08:00 до 22:00 29 июня в ряде районов Баку будут проводиться дорожные ремонтные работы.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы пройдут по следующим адресам:

Сабаильский район: шоссе Бадамдар (от кольца 20-й участок до пересечения с улицей Шахлара Аллахвердиева);

Насиминский район: улица Шамси Бадалбейли (перед зданием Консерватории) и улица Самеда Вургуна (перед зданием посольства Турецкой Республики);

Бинагадинский район: проспект Зии Буньятова (вспомогательная дорога, от проспекта Ататюрка до проспекта Азадлыг);

Наримановский район: проспект Зии Буньятова (вспомогательная дорога от проспекта Азадлыг до улицы Ибрахимпаши Дадашова) и проспект Зия Буньятова (от улицы Заура Нудиралиева до улицы Агасадыга Герайбегли);

Низаминский район: улицы Мусы Алиева и Октай Велиева (поэтапно, участками);

Ясамальский район: улица Акима Аббасова (от улицы Гасана бека Зардаби до улицы Шафаета Мехтиева).

В сообщении подчёркивается, что в связи с ремонтными работами движение транспорта на указанных участках будет частично ограничено. Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения.