Армения продолжает спекуляции на тему «геноцида». В Ереване, в Цицернакаберде, там же, где расположен монумент в честь «жертв геноцида армян», теперь открыт памятник Рафаэлю Лемкину, который, как считается, ввёл в международное право понятие «геноцид». В Ереване в честь Лемкина установлена 100-метровая базальтовая «Стена памяти», на которой, ну, разумеется, высечены названия армянских поселений в Османской империи, где, как уверяют ереванские «специалисты», злые турки убивали многострадальных армян.

Насколько удалось продвинуть тезис о «геноциде армян» при помощи работ Лемкина — вопрос, вообще-то, открытый. Этот термин появился после Второй мировой войны, все конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него тоже появились после «сороковых, роковых», так что подвести под них события времён Первой мировой войны не получится. Закон обратной силы не имеет. Но зато использование имени Рафаэля Лемкина открывает, прямо-таки, неограниченный простор — назовём вещи своими именами — для информационного паразитирования и спекуляций. Более того, открытие «Стены памяти» с названиями армянских поселений Османской империи — это уже прямой выпад против Турции. Армения таким образом напоминает о своих притязаниях на турецкую территорию. Если кто забыл: в Ереване требуют не просто «признания геноцида», а ещё и «преодоления его последствий». То есть передачи Армении турецкой территории.

Более того, за последнее время в Ереване открыли не только «Стену памяти» в честь Рафаэля Лемкина. 25 апреля 2023 г. в Ереване появился монумент в честь боевиков террористической группировки «Немезис» — тех самых, кто в двадцатые годы устроил серию убийств членов правительства младотурок и Азербайджанской Демократической Республики. Разумеется, во время открытия мемориала звучало множество намёков на «Западную Армению», то есть озвучивались территориальные притязания к Турции. Причём на монументе оставили незаполненные строчки — дали понять, что такого рода террор может быть продолжен. И если вспомнить, как небезызвестный Рубен Варданян предлагал создать «Немезис-2» и начать кампанию против азербайджанских дипломатов, такая «монументальная политика» имеет уже понятное прочтение.

Тем более излишне напоминать, как каждый год в ночь на 24 апреля в Армении устраивается шабаш с сожжением флагов Азербайджана и Турции.

Да, в этот год Никол Пашинян вроде бы сожжение флагов осудил. Но до этого в течение шести лет ничего предосудительного в таком поведении не видел. А ещё раньше в Армении ушёл от наказания Арам Николян — тот самый, который в апреле 2023 г. на открытии чемпионата по тяжёлой атлетике поджёг флаг Азербайджана. На следующий день флаги Азербайджана и Турции на флагштоках были изрезаны ножом. Кто это сделал — ереванская полиция даже не искала.

Тема «Западной Армении», то есть территориальных притязаний к Турции, звучит в Ереване постоянно. И убирать изображение горы Агры-Даг с герба тоже никто не спешит. И слово «турок» здесь по-прежнему звучит как ругательство.

И, честно говоря, излишне напоминать: это совсем не тот «политический багаж», с которым реально выстроить нормальные отношения с соседями — прежде всего Азербайджаном и Турцией. И что же — в Армении этого не понимают? Вряд ли. Каким бы неопытным политиком ни был Пашинян, за семь лет пребывания в кресле премьер-министра чему-то можно было научиться. Другой вопрос — что настоящий мир с соседями в планы Еревана не входит. И здесь по-прежнему мечтают о реванше. Только, похоже, о цене вопроса подумать забыли.