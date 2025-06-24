МИД Азербайджана приветствовал объявление о прекращении огня между Ираном и Израилем. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Этот прогресс — важный шаг к снижению напряженности и восстановлению стабильности в регионе. Мы высоко ценим усилия всех сторон, участвовавших в достижении перемирия, и призываем соблюдать его условия во избежание новых человеческих жертв. Азербайджан готов поддержать инициативы, направленные на укрепление сотрудничества, безопасности и устойчивого мира в регионе», — говорится в заявлении.