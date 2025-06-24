Азербайджан при сотрудничестве с Турцией планирует запустить местное производство агродронов в этом году.

Об этом Report заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров.

По его словам, в рамках недавнего «буткемпа» (учебного лагеря) в Зангилане одна из крупнейших компаний Турции в сфере производства сельскохозяйственных дронов Sapmaz Air Transport and Advanced Technologies Industry достигла соглашения с местной компанией и Бакинским инженерным университетом.

«В настоящее время ведутся юридические работы, связанные с производством. В ближайшие месяцы стороны приступят к конкретным работам. Дроны будут производиться, скорее всего, в лабораториях и парке университета», — сказал Джафаров.

Он также отметил, что агродроны будут производиться в основном для местного рынка. Этот расширит применение инновационных технологий в сельском хозяйстве Азербайджана и поможет удовлетворить высокий спрос местного рынка.