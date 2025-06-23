Действия Армении противоречат заявлениям ее официальных структур о якобы приверженности миру на Южном Кавказе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИД Армении об итогах 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле.

«Заявления Армении о приверженности миру не соответствуют ее действиям. Азербайджан последовательно выступает за всеобъемлющее мирное соглашение на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, в то же время Армения неоднократно препятствовала прогрессу, демонстрируя неконструктивную позицию по критическим вопросам», — отметил Гаджизаде.

Он указал на то, что призыв ОИС к Армении незамедлительно устранить препятствия на пути к мирному соглашению совпадает с ожиданиями международного сообщества.

«Попытки Армении политизировать принципиальную позицию ОИС и уклониться от ответственности за свои действия не отвратят Азербайджан от усилий по достижению справедливого и устойчивого мира в регионе. Призываем Армению отказаться от ревизионистской риторики и признать свою историческую ответственность», — отметил Гаджизаде.