Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель провёл встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Как сообщили «Минвалу» в казахстанской дипмиссии в Баку, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспорт и логистика, энергетика и строительство.

Алим Байель отметил устойчивый рост товарооборота между двумя странами — за первые четыре месяца 2025 года он увеличился на 20%. Посол особо подчеркнул, что Казахстан впервые стал основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, обеспечив 88% всего импорта зерна.

В свою очередь, Микаил Джаббаров заявил, что укрепление экономических связей с Казахстаном имеет стратегическое значение для Азербайджана. Он высоко оценил реализацию крупных совместных проектов, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, транзит казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, а также договорённость о строительстве глубоководного электрокабеля по дну Каспия. Все эти инициативы, по его словам, имеют важное геоэкономическое значение для региона.

Алим Байель также сообщил, что руководство Казахстана придаёт большое значение развитию промышленной кооперации с Азербайджаном. В частности, он предложил наладить совместное производство инфузионных растворов на территории Казахстана, а также построить на берегу озера Алаколь санаторно-курортный комплекс. Дипломат подчеркнул уникальный микроклимат и лечебные свойства озёрной воды. Микаил Джаббаров выразил готовность к сотрудничеству и обсудил механизмы возможных азербайджанских инвестиций в эти проекты.

Кроме того, стороны обсудили расширение деятельности строительных компаний, особенно в области строительства жилья и социальных объектов. С удовлетворением было отмечено, что ряд казахстанских компаний уже приступил к реализации проектов в Азербайджане — в частности, строительству медицинских учреждений и жилых домов. Рассматривается и возможность аналогичного сотрудничества на территории Казахстана.