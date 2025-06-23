Нанесение ударов по ядерным объектам Ирана может вызвать загрязнение территорий и серьезно подорвать продовольственную безопасность ряда стран, предупредил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что международное сообщество сосредоточено на военной стороне конфликта, игнорируя гуманитарные риски. «Я вижу здесь гораздо больше опасений с точки зрения последствий, которые могут быть при повреждении объектов ядерной энергетики в части безопасности продукции, выращиваемой как в Иране, так и на близлежащих территориях», — сказал Данкверт.

По его мнению, радиоактивное загрязнение может затронуть не только Иран, но и соседние страны, включая Турцию, Азербайджан и Туркменистан.

Данкверт отметил, что в случае загрязнения иранских территорий России придется усилить контроль за ввозимой продукцией, а это может усложнить торговые цепочки и увеличить затраты на сертификацию, что отразится на ценах для потребителей.