Решение руководства Азербайджана сохранить сухопутные границы закрытыми даже после окончания пандемии на фоне военных конфликтов, вспыхнувших на территориях соседних государств, оправданное, и в полной мере отвечает интересам страны с точки зрения обеспечения безопасности.

Об этом в интервью Minval.az сказал политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев четыре года назад принял решение закрыть границу с соседними странами. Теперь становится отчетливо ясно, насколько верным и продуманным был этот шаг. Вопросы безопасности Азербайджана сейчас важны как никогда, поскольку и северный, и южный соседи находятся в активной стадии военного конфликта.

Азербайджан в целом всегда выступает против войн в регионе. Однако можно прогнозировать, что израильско-иранская война будет продолжаться еще некоторое время, учитывая фактор того, что и США ударили по Ирану.

— Как сильно может пострадать торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана с Ираном из-за конфликта между Тель-Авивом и Тегераном?

— Одним из негативных последствий войны станет прекращение функционала транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию Азербайджана. Транспортировка грузов через Иран, возможно, остановится на неопределенное время. Но экономика Азербайджана от этого не пострадает, поскольку объем экономических отношений между Азербайджаном и Ираном невелик.

— Как, по-Вашему, начавшиеся воздушные атаки, которыми обмениваются Израиль и Иран, отразились на отношении азербайджанской общественности к закрытым сухопутным границам?

— По-моему мнению, в данное время большая часть общества поддерживает сохранение границ закрытыми. Более того, даже те представители экспертных и общественных кругов, которые выступали за открытые рубежи на суше, после начала войны Израиля и США против Ирана больше не затрагивают эту тему.

— Давайте вернемся к теме военного конфликта между Ираном и Израилем. Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что дает Тегерану две недели, но вскоре ударил по территории Ирана задолго до окончания им же озвученного срока. Что это значит?

— Президент Трамп снова попытался обмануть мир. Несколько дней назад глава Белого дома заявил, что в течение двух недель примет решение о возможном присоединении к войне против Ирана. Однако международное сообщество скептически отнеслось к тому, что Трамп будет ждать две недели, потому что он по разным вопросам говорит одно, а через несколько дней принимает совсем другие решения. Так случилось и на этот раз.

— Вашингтон стремился ввести в заблуждение Тегеран такими противоречивыми действиями, сбить с толку?

— Израиль и США совместно подготовили план войны против Ирана. До последнего момента руководящие круги в Иране считали, что Вашингтон заинтересован в переговорах по ядерной проблеме. Однако кнопка уже была нажата. Несколько недель назад американская пресса опубликовала новость о том, что якобы Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поссорились и что якобы визит президента США в арабские государства и подписанные им там соглашения были негативно восприняты в Тель-Авиве. Эта новость была распространена, чтобы отвлечь внимание кругов в Иране.

В Иране должны были подумать, что если Трамп и Нетаньяху поссорились, то Тель-Авив без разрешения Вашингтона не нанесет удар по Ирану. Однако это была психологическая часть плана Вашингтона и Тель-Авива, согласно которому, первым должен был начать Израиль, а через несколько дней к нему должны присоединиться США. В настоящее время этот план реализуется в полную силу, и США не будут довольствоваться только бомбардировками ядерных центров.

— Что же будет дальше? Ответ Ирана?

— Тегеран должен как-то ответить на удары США, иначе имиджу лиц, принимающих решения в Иране, будет нанесен еще один сильный удар. Иран может захотеть нанести ракетный удар по военным базам США в странах Персидского залива. У США есть несколько крупных и мелких военных баз в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и Ираке. В этот список также должна быть включена военная база Инджирлик в Турции. То есть Иран фактически находится в зоне действия военных баз США.

Если Иран нанесет удар по американской военной базе в любой из соседних стран, это приведет к двум негативным последствиям для Ирана: во-первых, США начнут бомбить Иран в полную силу; во-вторых, Иран ослабит отношения со странами, где расположены эти базы, что еще больше усугубит положение Ирана на данном этапе.

— А как же угрозы блокировать Ормузский пролив? Иран пойдет на этот шаг?

— Это как раз то, о чем Иран много говорит, но закрытие Ормузского пролива будет иметь серьезные негативные последствия и для самого Ирана. Во-первых, Иран не сможет продавать нефть странам, которых он называет друзьями. Надо учесть, что экономика Ирана полностью зависит от продажи энергоресурсов. Во-вторых, если они закроют Ормузский пролив, некоторые страны Персидского залива, имеющие нормальные отношения с Ираном, также столкнутся с трудностями в продаже нефти. Другими словами, какой бы ответ Иран ни попытался предпринять против США, он будет иметь более серьезные последствия как для стран региона, так и для самого Ирана.

— Что Вы можете сказать о перспективах решить конфликт переговорным путем?

— Дипломатические действия партнеров Ирана — России и Китая — по предотвращению вмешательства США не дали никаких результатов. Если Москва и Пекин не смогли остановить Израиль, они не смогут остановить и Америку. Президент России Владимир Путин оказался в еще более сложной ситуации: в январе Россия подписала с Ираном соглашение о стратегическом партнерстве, но и это не спасло Иран от нападения, а также Путин установил партнерские отношения со своим американским коллегой и был доволен политикой главы Белого дома в отношении Украины.

В такой ситуации Путин не станет резко высказываться в адрес Трампа за нападение на Иран и отказываться от сотрудничества с ним.

— Каким Вам видится положение Турции и президента Эрдогана?

— Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже находится в непростой ситуации. Он надеется на развитие сотрудничества с Дональдом Трампом, два президента называют друг друга друзьями.

Официальная Анкара категорически осуждает нападение Израиля на Иран, Эрдоган сравнивает Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Поставить Трампа на один уровень с Нетаньяху Эрдогану кажется невозможным. Конечно, решение Вашингтона вступить в войну будет раскритиковано в Анкаре, но это не окажет сильного негативного влияния на отношения президентов, к тому же, учитывая режим в Иране, зачем Турции сталкиваться со сверхдержавой?