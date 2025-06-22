Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп понимают необходимость личной встречи, однако для этого требуется предварительная работа на экспертном уровне. Это поможет создать условия для продуктивного диалога между двумя странами.

«Эти слова значат, что и Путин, и Трамп понимают необходимость встречи. И, насколько я понимаю, они действительно намерены такую встречу провести. Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчёт в том, что встреча должна быть подготовлена», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.