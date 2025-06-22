Иран оставляет за собой право на защиту суверенитета и национальных интересов. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Соединенные Штаты, постоянный член Совета Безопасности ООН, совершили грубое нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО, атаковав мирные ядерные объекты Ирана.

События, произошедшие сегодня утром, возмутительны и будут иметь непреходящие последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением.

В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа», — глава МИД Ирана.