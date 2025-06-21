Азербайджан готов участвовать в восстановлении Сирии и продолжит оказывать гуманитарную помощь этой стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шейбани на полях проходящей в Стамбуле 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

«Министр Байрамов отметил, что Азербайджан поддерживает установление стабильности и прочного мира в Сирии, готов участвовать в процессе восстановления страны и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Стороны подчеркнули, что отмена односторонних санкций против Сирии будет способствовать восстановлению страны и ее региональной интеграции.

Стороны также обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений между Азербайджаном и Сирией, а также вызовы региональной безопасности, добавили в пресс-службе.

Байрамов отметил, что возобновление деятельности посольства Азербайджана в Дамаске после длительного перерыва является началом нового этапа в двусторонних отношениях. Он подчеркнул важность расширения политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран.