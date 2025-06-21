Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News заявил, что в случае вступления США в военные действия на стороне Израиля, Тегеран готов нанести ответные удары по американским силам в регионе.

«Когда идёт война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — подчеркнул он, комментируя возможные действия Ирана в случае эскалации конфликта.

Арагчи также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп способен остановить израильские атаки против Ирана. «Необходим лишь телефонный звонок из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы положить этому всему конец», — заявил министр.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что даёт Ирану максимум две недели на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг ядерной программы, чтобы избежать ударов по территории Исламской Республики со стороны США.