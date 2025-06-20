Американский лидер Дональд Трамп поставил под сомнение то, что Европа в состоянии помочь в нынешней ситуации вокруг Ирана, заявив, что Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

«Нет, они не помогли», — отметил президент журналистам в штате Нью-Джерси о состоявшихся в Женеве переговорах официальных лиц Великобритании, Германии, Франции и Ирана. «Иран не хочет разговаривать с Европой. Они (иранские власти) хотят разговаривать с нами. Европа не сумеет помочь с этим», — считает Трамп.

Он отметил, что у Израиля ограниченные возможности для уничтожения иранских объектов и добавил, что дал Тегерану срок — «максимум две недели».

«Мы даем им промежуток времени. Посмотрим, каким будет этот период. Но я даю им промежуток времени. Я бы сказал, что две недели были бы максимумом», — заявил президент США журналистам в штате Нью-Джерси, куда он направился в свой гольф-клуб в Бедминстере.