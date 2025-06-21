Ожидания, что США вмешаются в конфликт между Ираном и Израилем уже до конца нынешней недели, не оправдались. По последним сообщениям из Вашингтона, президент Дональд Трамп перенёс вопрос вмешательства в конфликт и американского участия в военной операции против Ирана на две недели. Более того, одновременно «источники» в американской разведке заговорили о том, что, возможно, «ядерная опасность» Ирана была сильно преувеличена, а сообщения, что Ирану оставалось 15 дней до создания ядерной бомбы, вообще назвали «паническими».

Опасения Дональда Трампа вполне читаемы. Прежде всего, окончательно похороненными окажутся переговоры в Омане. После того как дипломатическая инициатива по прекращению украинской войны, выберем самую мягкую формулировку, не дала ожидаемых результатов, ещё один провал — уже на иранском направлении — нужен Вашингтону в последнюю очередь. Но самое главное — на вступление США в войну на стороне Израиля Иран обязательно ответит. Можно долго спорить, есть ли у Ирана силы перекрыть, как неоднократно обещали в Тегеране, Ормузский пролив, тем более что Израиль не наносил ударов по базам иранских ВМС, предпочитая разбираться с ракетными позициями и ядерными объектами. Но иранские информагентства, напомним, уже публиковали карты с указанием американских военных баз, которые находятся в зоне поражения иранских ракет. И в случае вмешательства США по этим базам неминуемо будет нанесён удар.

Более того, если раньше, по слухам, Тегеран мог даже предупредить по конфиденциальным каналам американцев о грядущей ракетной атаке, чтобы солдаты успели уйти в укрытие, и иранские удары обходились без жертв, то на сей раз всё будет иначе: Иран вполне может атаковать американские базы «по-взрослому» — со всеми, как говорится, вытекающими, вплоть до потока гробов в США, что совсем не входит в планы нынешней администрации. И это ещё очень мягко сказано. Подобные внешние интервенции хороши, когда они короткие, победоносные и обходятся без больших жертв. Не говоря о том, что для этого нужна серьёзная внутренняя поддержка. В США слишком свежи в памяти воспоминания о военной операции в Афганистане, которая закончилась выводом войск, жуткими сценами со штурмом самолётов в аэропорту Кабула и возвращением к власти талибов. Можно оставить в стороне теоретические рассуждения об «афганском синдроме» и его сравнении с «вьетнамским», но в том, что в США сложился не лучший внутриполитический фон для вмешательства в ирано-израильский конфликт, сомнений нет.

Отказ США от прямого вмешательства — по крайней мере пока — значительно снижает риски интернационализации конфликта. У Ирана как бы не остаётся главной причины бить по американской военной инфраструктуре в «третьих странах», включая и Турцию. Но, тем не менее, риск иранского удара по целям в «третьих странах» остаётся в повестке дня. Особенно если учесть, с какой скоростью радикализуются позиции Тегерана под израильскими ударами. Более того, не исключено, что Иран может ответить и в Ормузском проливе, поставив под угрозу экспорт нефти из стран Залива. Наконец, остаётся главная опасность — затягивание конфликта.

А вот тут нужны подробности. В Вашингтоне как бы не отказались от идеи вмешательства вообще — там просто отложили вопрос на две недели. И такой срок вполне объясним: именно о двухнедельной операции с самого начала говорили в Израиле, и теперь в Вашингтоне, по всей видимости, рассчитывают, что за эти две недели Израиль сам, без посторонней помощи, справится с задачей, и вопрос американского вмешательства будет снят с повестки дня сам по себе. Такой вариант развития событий в принципе не исключён. Но и не гарантирован. Во всяком случае, эксперты весьма уклончиво отвечают на вопрос, сможет ли Израиль разрушить, к примеру, ядерный объект в Фордо без использования американских противобункерных бомб. Другой вопрос — что осторожность США может не на шутку воодушевить Иран — со всеми, как говорится, вытекающими, вплоть до превентивного удара по всё тем же американским целям. В Иране предостаточно тех, кто любой отказ от повышения градуса конфронтации воспринимает как признак слабости и считает необходимым «дожать» и «добить». А в каком сценарии осторожность США может привести совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали в Вашингтоне.