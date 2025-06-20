Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в заявлении после переговоров в Женеве отметил, что Тегеран готов продолжить консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими европейскими странами, а также рассматривает возможность проведения ещё одной встречи в формате «европейской тройки» в ближайшем будущем.

Об этом информирует IRNA.

«Мы поддерживаем продолжение консультаций с европейской тройкой и другими государствами — членами Европейского союза и готовы провести ещё одну встречу в ближайшем будущем», — отметил министр.

При этом Аракчи добавил, что Иран будет и далее реализовывать своё законное право на самооборону и не будет вести переговоры ни с одной стороной до тех пор, пока продолжаются атаки со стороны Израиля.