Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал заявление испанца Илии Топурии в адрес россиянина Ислама Махачева.

«Конечно, это чушь. Какие страхи? У нас у всех один страх — мы проигрывать не хотим. Во всём остальном никаких страхов нет. Я уверен, что никто их этих людей, которых мы знаем в UFC, не боится выходить на бой. Никто не хочет проигрывать. Во всем остальном, Топурия своё дело делает — раскручивает», — приводит «Матч ТВ» слова Физиева.

В мае Махачев освободил пояс UFC в лёгком весе для проведения поединка за титул в полусреднем дивизионе с Джеком Делла Маддаленой. После этого Топурия и Махачев обменялись колкостями в социальных сетях.