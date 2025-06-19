В Иране заявили, что нацелились на военные базы США. Штаты перевели силы в состояние повышенной готовности на военных базах в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии. Сообщается, что в регионе сосредоточено более 40 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, в СМИ прошла информация о том, что американский авианосец USS Nimitz изменил курс и перебрасывается в направлении Ближнего Востока, а также самолёты-дозаправщики США массово покидают базы.

В связи с этим в экспертных и политических кругах все чаще стали звучать мнения относительно вероятности вовлеченности США в военный конфликт между Ираном и Израилем. На этот счет в беседе с Minval-ом своим мнением поделились эксперты.

Так, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что вероятность присоединения США к агрессии Израиля против Ирана весьма высока, потому что Трамп сам поставил себя в безвыходное положение, резко ограничив возможности для маневра за последние сутки. Когда он существенно нарастил и ужесточил риторику в отношении Ирана, заявив, что ждет от него безоговорочной капитуляции, демонстративно начал бряцать оружием, провел символично в ситуационной комнате заседание участников Совета по национальной безопасности, и фактически предъявил Ирану ультиматум. Ультиматум США следующий: либо Иран в какое-то ограниченное время капитулирует, то есть примет условия США по ядерной сделке, которые предполагают прежде всего отказ Ирана от права обогащать уран на своей территории, гарантированное ему условиями договора о нераспространении ядерного оружия, либо будет война.

«И сейчас Трампу сложно выйти из этой ситуации, он сам поставил себя в такое положение. Если Иран скажет «нет» на американский ультиматум, а Иран уже так говорит, то, соответственно, бездействие со сторон США будет означать для Трампа проявление слабости и потерю лица. Поэтому, если Иран открыто и недвусмысленно заявит, что он не откажется от права обогащать уран и не готов принимать ультиматум США, то США, скорее всего, нанесут удар по иранскому ядерному центру Фордо бомбами, способными разрушать защищенные, находящиеся на большой глубине объекты. И это сейчас наиболее вероятный сценарий», — сказал Суслов.

По его словам, администрация Трампа попытается ограничить масштаб вовлечения и для этого угрожает Ирану. Если в ответ американскому удару по Фордо последует иранская атака по базам США в ближневосточном регионе, то в этом случае уже следующий шаг со стороны США будет гораздо более масштабным, вплоть до покушения на убийство Верховного лидера Хаменеи.

«Трамп заявил, что они знают, где находится Хаменеи, но пока не будут пытаться его уничтожить — до тех пор, пока Иран не нанесет удар по базам США. Наиболее вероятный сценарий: в течение двух суток США нанесут единоличный удар по центру в Фордо и попытаются, чтобы на этом все остановилось, то есть завершить свое непосредственное участие в военной кампании. При этом Израиль продолжит наносить удары по Ирану, потому что цель Израиля – не только уничтожить иранскую ядерную программу, а добиться падения режима в ИРИ. Если же будет удар Ирана по базам США, то риск втягивания Штатов в более масштабную и длительную войну на Ближнем Востоке будет велик», — заключил эксперт.

В свою очередь политолог, эксперт по вопросам Ближнего Востока Василий Папава заявил, что ситуация вокруг возможного вступления США в войну с Ираном остается крайне напряжённой и неопределённой. После заявлений Ирана о готовности нанести удары по американским военным базам в регионе, США перевели свои силы в состояние повышенной готовности на базах в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии, где сейчас сосредоточено более 40 тысяч американских военнослужащих. В ответ на эскалацию иранско-израильского конфликта, а также прямые угрозы со стороны Тегерана, авианосная ударная группа США во главе с USS Nimitz перебрасывается в регион для усиления обороны и демонстрации готовности к ответным действиям.

«Американские военные базы приведены в полную боевую готовность, эвакуируются второстепенные сотрудники. Трамп прямо заявил о готовности США рассмотреть военные действия, если дипломатия не даст результат, и подчеркнул, что терпение Вашингтона на исходе. В то же время, несмотря на давление со стороны Израиля, США пока медлят с принятием окончательного решения о прямом военном вмешательстве, поскольку осознают, что последствия могут быть крайне тяжёлыми: Иран готов атаковать все американские базы в регионе, а также использовать свои прокси-силы в Ираке и Йемене. Однако эти прокси-силы заметно ослаблены в результате недавних ударов и внутренних проблем, что также учитывается в расчётах. Кроме того, Тегеран может прибегнуть к блокаде Ормузского пролива, что чревато глобальным энергетическим кризисом», — отметил Папава.

Он считает, что иранский режим может получить неожиданный ресурс для выживания именно при полномасштабном наземном вторжении. При таком сценарии аятоллы получат идеальный повод для объявления джихада, тотальной мобилизации населения и консолидации общества под лозунгом борьбы с внешним агрессором. Внутренние противоречия – экономический коллапс, коррупция, протесты – мгновенно отойдут на второй план, уступив место патриотической риторике. Даже оппозиционно настроенные граждане, столкнувшись с иностранными войсками на своей земле, с высокой вероятностью вольются в ряды сопротивления.

Тем не менее США крайне не заинтересованы в наземном вторжении в Иран, поскольку подобная операция практически гарантированно приведёт к масштабному и тотальному сопротивлению со стороны иранцев, что будет равносильно поражению для американских войск. Поэтому наиболее вероятным сценарием остаётся массированная воздушная кампания и удары по ключевым военным объектам, а не полномасштабное вторжение.

«Что касается сроков, то военные и политические обозреватели сходятся во мнении, что, если дипломатия не сработает, первые удары могут быть нанесены уже в ближайшие дни, максимум – в течение нескольких недель, учитывая концентрацию сил и оперативные решения на высшем уровне», — сказал Папава.

Российско-израильский политолог Константин Пахалюк добавил, что все сейчас указывает на вероятность вступления США в войну: «Но я не могу не обратить внимание на то, что уже второй день подряд Трамп больше разыгрывает спектакль – он давит весьма серьезно и призывает Иран к полной капитуляции. Соответственно, американцы здесь нужны, прежде всего, для уничтожения подземных ядерных объектов в том же Фордо, но ситуация тут более проблематичная, что и часть Трампа – это изоляционисты, и в Конгрессе не все довольны вероятным вступлением в войну. И третье – а как вы собираетесь побеждать? То есть США и Великобритания, которые помогут добить в военном плане Иран, то есть его демилитализировать, — это, конечно, хорошо. А что дальше?»

«Косвенно они уже вступили и вчера, насколько я понимаю, американцы участвовали в перехвате ракет, которые атаковали Израиль. Так что в какой-то степени они уже вовлечены. Но ждут от них, конечно, большего», — подытожил Пахалюк.