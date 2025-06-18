Согласно законопроекту, обсуждаемому в Милли Меджлисе, азартные игры будут разрешены в специально отведённых зонах на искусственных земельных участках, при наличии лицензии и под контролем соответствующих органов. Организовывать игры смогут только юридические лица, а участие лиц младше 21 года будет запрещено.

Порядок проведения казино-игр определит соответствующий орган исполнительной власти.

Также планируется установить государственную пошлину в размере 340 тысяч манатов за выдачу лицензии на организацию азартных игр. Лицензия будет выдаваться сроком на один год, с возможностью продления за ту же сумму.

Изменения предполагается внести в законы «О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря» и «О государственной пошлине».