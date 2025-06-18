В азербайджанских судах участилась подача гражданских исков по установлению отцовства. Об этом Minval.az сообщил адвокат Акрам Гасанов.

По его словам, женщины всё чаще обращаются в суд с целью добиться официального признания мужчины отцом ребёнка, рождённого в результате неофициальных отношений. Это необходимо для последующего назначения алиментных выплат. В то же время мужчины подают аналогичные иски, как правило, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии супружеской измены, либо чтобы оспорить свою обязанность по выплате алиментов при разводе. Отметим, что по данным Госкомстата, в стране ежегодно порядка 15% детей рождаются вне брака.

По словам адвоката, в большинстве случаев просьбу о проведении теста на отцовство подаёт женщина, когда требует назначения алиментов. В таких случаях суд обязывает мужчину сдать ДНК-анализ. При этом расходы на экспертизу возмещает та сторона, которая проигрывает дело. Если выясняется, что мужчина, отрицавший своё отцовство, действительно является биологическим отцом ребёнка, то именно он и оплачивает стоимость анализа, пояснил Гасанов.

«Судя по тому, как в Азербайджане растёт число рождений вне брака и увеличиваются случаи супружеских измен, дел по установлению отцовства будет всё больше, — говорит собеседник. — Как бы цинично это ни звучало, мужские измены часто воспринимаются как нечто обыденное. А вот случаи, когда женщина изменяет и в результате рождается ребёнок, раньше были редкостью, теперь же их становится больше. Семейные ценности постепенно размываются, как это давно произошло на Западе», — отметил адвокат.

Для того, чтобы установить отцовство, нужно провести ДНК-анализ. Следует взять образцы крови ребенка и мужчины. На это нужно получить письменное согласие мужчины. Если он отказывается проходить тест, женщина вправе обратится в суд.

В Азербайджане любой мужчина, ставший сам того не зная биологическим отцом ребенка, может быть принужден судом к выплате алиментов.

«На Западе между партнёрами, не состоящими в браке, нередко заключается письменное соглашение, в котором мужчина указывает, что не будет нести ответственность за детей, рождённых в результате этих отношений. В Азербайджане подобной практики нет. Если суд установит, что мужчина является биологическим отцом ребёнка, он обязан выплачивать алименты. Единственным исключением может быть случай, если мужчина докажет, что интимная связь произошла против его воли», — сказал адвокат.

Кстати, стоит тест на отцовство не дешево. Как выяснил Minval, ДНК-тесты проводятся в основном в столичных клиниках. Цены на них меняются в зависимости от лаборатории. Они варьируются от 1200 до 3000 манатов.

Наш корреспондент обратился в ряд медицинских учреждений, где проводятся тесты на установление отцовства, чтобы выяснить, как проходит процедура. Во всех клиниках отметили, что для проведения анализа необходимо обязательное присутствие всех участников — предполагаемого отца, матери и самого ребёнка. Без официального согласия мужчины тест не проводится. У мужчины и ребенка берется генетический материал, после чего посылается на проверку. Если совпадение между ДНК мужчины и ребёнка составляет ≥99,99%, отцовство подтверждается. Если <0,01% — отцовство исключается. Результаты анализа нужно ждать от 7 до 40 дней.