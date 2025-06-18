Насколько велика вероятность того, что США все-таки будут вовлечены в военный конфликт между Ираном и Израилем, можно ли соотносить с реальностью утверждения о том, что с иранской ядерной программой будет покончено и о многом другом, в интервью Minval.az на вопросы ответил политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

— Многие ключевые проекты Ирана с начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года пережили череду фиаско. Это непрофессионализм и неготовность Ирана к такому сценарию или высокий уровень израильской разведки?

— Проекты Ирана, сопряженные с установлением доминирующего геополитического влияния в исламском мире, во многом были завязаны на том, что Иран является главной страной в борьбе за права палестинцев и чуть ли не всю тяжесть борьбы с Израилем взвалил на свои плечи. Национальные интересы Ирана в этом смысле абсолютно не предполагали того, что Иран должен непременно бодаться с Израилем. Это идеологические проекты ныне правящей муллократической верхушки в Иране, потому что именно в этой борьбе они как бы находили подтверждение того, что они являются правителями Ирана с перспективой чуть ли не быть правителями всего исламского мира. Даже если не правителями, то духовными лидерами через лидерство в борьбе с Израилем за права палестинцев.

Ну и одновременно с этим — вечное стремление любого государства на этой территории обеспечить свой прорыв к Средиземному морю. В данном случае они пытались это сделать через так называемый шиитский полумесяц. Им казалось, что Ирак после ухода Саддама Хуссейна попал под влияние Ирана, Сирия, с лидером которой они установили контакты, и Ливан, который попал под «Хезболлу», как им казалось, решают эту задачу, осталось лишь надавить немного на Израиль.

В какой-то момент они просчитались, толкнув ХАМАС на выступление против Израиля в мыслях о том, что там наблюдается политическая нестабильность, протесты, каждый год меняется Кабинет министров и что настало время нанести болезненный удар по Израилю посредством ХАМАСа. Он недооценили возможности Израильского государства и общества в момент опасности консолидироваться и дать отпор. Пал ХАМАС, пала «Хезболла», пал режим Асада. Форсирование режимом в Иране программы с ядерным оружием создало условия для того, чтобы Израиль, воспользовавшись ситуацией, нанес разрушительный удар по Ирану.

Это непрофессионализм муллократии в Иране, неправильное выстраивание национальных приоритетов этим режимом, ну и, конечно же, высокий уровень работы израильской разведки, что мы и наблюдаем. Достаточно ли этого будет для того, чтобы в короткие сроки это конфликт завершить, сказать сложно.

— Главным вопросом для многих сегодня является, будут ли вовлечены США в конфликт между Ираном и Израилем. Если Вашингтон вмешается, что послужит официальным поводом?

— У аналитиков и политиков нет сомнений в том, что президент США был осведомлен о том, что Израиль намерен осуществить воздушный удар по Ирану. США как бы непосредственно в этом не участвуют, но все осознают, что у Израиля есть соответствующая разведывательная информация, у них есть прямой доступ к информационной базе, которая формируется США и их спутниковыми группировками. То есть они не ждут получения какой-либо информации от космических разведывательных структур США, а имеют прямой доступ к ней, а это очень большое подспорье для Израиля. Если бы этого не было, то вряд ли бы действия его воздушных сил были столь эффективными.

Непосредственного вовлечения США в войну против Ирана на данном этапе я не жду. Если только Иран сам не нанесет какой-то удар по военно-морским силам США, либо по их базам в арабских странах и Ираке. По крайне мере на сегодняшний день это выглядит именно так.

— Уничтожить всю ядерную программу Ирана без помощи США – посильная задача для Израиля?

— Уничтожение всей ядерной программы Ирана невозможно даже при непосредственном участии США. Для это нужно оккупировать Иран, что не представляется возможным ни для Израиля, ни для тандема Израиль-США. Иран – большое государство с огромной территорией и большой численностью населения. Без сухопутной массированной операции и установления контроля над всем Ираном осуществить ликвидацию иранской ядерной программы невозможно, как и оккупацию и полный контроль Ирана. Речь идет в данном случае о том, чтобы ограничить военный компонент иранской ядерной программы. Да, это можно сделать, в том числе и военными методами, постоянно нанося удары, сдерживать реализацию проекта по обогащению урана до оружейного уровня – свыше 90%, либо договориться с Ираном о том, чтобы программа обогащения до этого уровня и другие действия по созданию ядерных боеприпасов, были исключены и контролируемы. Этого можно добиться и переговорами, а если так не получается, то потребуется время от времени наносить удары по той инфраструктуре, которая представляет угрозу в плане подготовки ядерного боеприпаса.

Допустим, что разбомбил Израиль ряд ядерных объектов Ирана. Но известно, что у Исламской Республики есть свыше 400 кг обогащенного почти до оружейного уровня урана и нет даже уверенности в том, что они не обладают необходимым объемом урана, из которого можно создать ядерный боеприпас. Это представляет большую угрозу. Думаю, что сторонам должно хватить мудрости мирным переговорным путем все же договориться о том, чтобы представляющий угрозу для мира военный характер ядерной программы Ирана был поставлен под контроль, либо был исключен.

— В результате иранской ракетной атаки было повреждено здание генконсульства США в Тель-Авиве. США как-то вяло отреагировали. Это связано с нежеланием ввязываться в войну?

— То, что иранская ракета попала в генконсульство США в Тель-Авиве, это все же не casus belli для того, чтобы Штаты вступили в войну и вместе с Израилем принялись бомбить Иран. Это вряд ли случится.

— Авианосец USS Nimitz изменил курс и перебрасывается в направлении Ближнего Востока, а также американские самолёты-дозаправщики массово покидают базы. С какой целью?

— То, что США подтягивают дополнительные военные силы, в том числе и авиационные, к месту, где разворачиваются очень серьезные военные действия, этого следовало ожидать. У США было две авианосные группы, а сейчас подтягивают третью. Думаю, что в некотором смысле это инструмент страховки Израиля, а также способ давления на Иран с тем, чтобы побудить его на возобновление переговоров для урегулирования конфликта.

— Ваш прогноз на ближайшее время? Есть мнение, что Трамп мог бы остановить это военное противостояние. Вы согласны?

— Я остерегаюсь прогнозов в подобного рода конфликтах, поскольку не располагаю какой-либо эксклюзивной информацией, но во всяком случае, конечно же, у Трампа были возможности не допустить ситуацию до начала прямого военного противостояния. Видимо, в какой-то момент он предоставил возможность Нетаньяху взять риски на себя.

Стоит обратить внимание на то, что и в украинском конфликте, в котором Трамп пытался быть посредником, он потом заявил, что иногда полезно дать детям подраться, прежде чем попытаться их помирить. На мой взгляд, это весьма примитивная формула, поскольку при такой войне это грозит катастрофой большого масштаба, такое отношение неприемлемо. Нужно делать все, чтобы не допустить военного противостояния, либо как можно скорее локализовать и остановить его. Не знаю, насколько Трамп в состоянии выполнить эту миссию, но так или иначе мир должен с этим справиться, потому что расползание конфликта на Ближнем Востоке в дополнение к конфликту, который сегодня есть между Россией и Украиной, а также еще вырисовывается аналогичная ситуация и вокруг Тайваня, грозит миру очень опасным будущим.

— Как Вы оцениваете попытки столкнуть Иран с Азербайджаном? Какую опасность в себе несут такие провокации и где они рождаются?

— Понятно, кто это делает. Это делают армяне, которые пытаются всячески подставить Азербайджан под какой-то удар со стороны Ирана. К сожалению, это пытаются провоцировать и из России, потому что им кажется, что это вынудит Азербайджан обратиться за какой-то поддержкой к РФ. А в Армении надеются, что враждебность со стороны Ирана будет каким-то образом укреплять позиции Армении на Южном Кавказе.

Глупое поведение, потому что, если дело дойдет до подобного рода столкновений, уж точно Армении здесь мало не покажется, поскольку у Азербайджана будут развязаны руки, и, думаю, что Армения быстро почувствует на себе всю горечь недальновидного поведения.

Должен отметить, что это не Пашинян и не его окружение, а вот как раз больше пророссийские или же из России всякие там Каринэ (Геворкян, российский политолог армянского происхождения-ред.) пытаются подзуживать Иран для того, чтобы в какой-то мере создать в отношениях с Азербайджаном взаимоотношения враждебного характера.

Азербайджан с тревогой наблюдает за тем, что происходит сейчас между Израилем и Ираном, выступает за скорейшее прекращение военных действий. Азербайджан неоднократно давал гарантии, что с его территории никаких враждебных действий в отношении Ирана осуществляться не будет. И последние совместные с Ираном учения были проведены как раз для того, чтобы они своими глазами увидели, что никакой инфраструктуры Израиля, которая могла бы быть использована против Ирана, на территории Азербайджана нет. А в Иране хватает благоразумных людей, которые не будут расширять стену недоверия и создавать основания для враждебности между Азербайджаном и Ираном.