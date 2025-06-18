Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана.

Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Более 50 истребителей ВВС [Израиля] под точным руководством разведывательного управления совершили серию атак на военные объекты в районе Тегерана. В рамках усилий по нанесению ущерба иранской программе разработки ядерного оружия была совершена атака на объект, задействованный в производстве центрифуг в Тегеране, работа которого позволила бы иранскому режиму расширить масштабы и нарастить темпы обогащения урана для разработки ядерного оружия», — отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

Также сообщается, что в ходе атаки были нанесены удары по нескольким объектам, связанным с производством оружия. «Среди оказавшихся под ударом оружейных заводов было производство комплектующих для ракет класса земля — земля, которые иранский режим запускает в сторону Государства Израиль», — указали в пресс-службе, отметив, что также были нанесены удары по заводам, производящим системы и компоненты для ракет класса земля — воздух, предназначенных для поражения самолетов.