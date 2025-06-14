Азербайджан подготовился к возможным сценариям, которые могут затронуть соседние страны, находящиеся под санкциями. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Средний коридор: новая геополитическая и экономическая линия жизни» в рамках форума GLOBSEC 2025.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан оказался в эпицентре сложной геополитической обстановки: с одной стороны — продолжающийся российско-украинский конфликт, с другой — обострение между Израилем и Ираном.

«Мы предвидели развитие подобной ситуации и в определённой степени подготовились как к новым геополитическим потрясениям с Ближнего Востока, так и к возможным сценариям в отношении наших соседей, находящихся под санкциями», — отметил он.