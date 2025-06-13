Иранская армия оказалась слепа, глуха и нема, пишет Bild.

Со стороны иранских вооружённых сил практически не последовало никакого сопротивления. Лишь на одной-единственной базе на нападение ответила система ПВО. Сотни офицеров и пилотов Ирана даже не знали, что вообще что-то происходит.

Это, по мнению издания, указывает на массированную кибератаку с применением средств электронной войны, которая, вероятно, началась уже при взлёте израильских самолётов. Таким образом, Израилю, по-видимому, удалось на несколько часов отключить иранские радары с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Иранские ВВС, поднявшиеся в воздух, просто не видели целей. Кроме того, Израиль, по всей видимости, вывел из строя связь между различными подразделениями ПВО и частные коммуникационные системы — мобильные телефоны, рации и пейджеры.