Представители армянского и русского народного творчества с началом эскалации конфликта между Израилем и Ираном, резво содрав маскировочную сетку с не успевшего толком запылиться фейкомёта, вновь запустили антиазербайджанскую пропаганду. Пропаганда, конечно, дело серьёзное и где-то даже нужное, но только подходить к этому нелёгкому труду нужно основательно — с толком, умением убеждать в своей правоте и без повода для назойливого комара подточить слегка затупившийся носик. Но эти важные тонкости благополучно упущены тружениками дефективного фольклора.

Дать установку на распространение всякого рода откровенной чуши может каждый, но далеко не всякий способен проявить чудеса мыслительного процесса с тем, чтобы выдать нечто дельное и хотя бы правдоподобное.

На сей раз стахановцы антиазербайджанского движения на фоне военной эскалации между Израилем и Ираном выдали «светлую» мыслишку о том, что азербайджанские истребители якобы были подняты в воздух для перехвата иранских ракет и дронов-камикадзе. По имеющейся у Minval информации, это бессовестный и бескомпромиссный фейк. Ничего не поделаешь: сроки поджимали, оперативность в миссии оклеветать и оболгать Баку требует принести в жертву такие понятия, как профессионализм, логика и здравый смысл. В погоне за черствыми пряниками от заказчиков таких вбросов создатели медиаляпов отказываются от соблюдения базовых принципов подачи информации, что предательски выдаёт полное отсутствие фактологической основы.

Азербайджан неоднократно давал понять — прямо и косвенно — что не позволит использовать ни свою территорию, ни воздушное пространство для военной атаки какого-либо государства и не участвует в конфликте между Ираном и Израилем, придерживаясь полного нейтралитета.

Баку не привыкать к клеветнической и лживой риторике, распространяемой в медиапространстве. Как говорится, только иммунитет крепчает. Так что пусть разогревают свои воображаемые мышцы.

Удачное наведение дула фейкомёта ещё не говорит о том, что его скользкое ядро выпалит нечто сокрушительное вместо мыльного пузыря, которому не приказано долго жить.

Сотрудники пролетарской мозгомойки Армении и России без устали клепают в унисон фальшивые тренды против Азербайджана. Нацелиться такие умельцы могут лишь на неразборчивого и весьма недалёкого читателя, поскольку обладатели способности мыслить в нужном направлении зададутся резонным вопросом: мол, какие ваши доказательства? А их нет. Впрочем, судя по поставленному на поток производству информационного ширпотреба, это не смущает ни авторов, ни их заказчиков.

А мы уверены, что продолжение не заставит себя ждать — нам хорошо известны масштабы их параноидальной сущности. Ждите в эфире: «Израиль запускает ракеты по Ирану с территории Азербайджана», «Азербайджан становится плацдармом для ударов» и прочие шедевры альтернативной реальности.

Так что пристёгиваемся — шоу «Фейки против здравого смысла» только начинается. Когда у психически нездоровых злопыхателей выбивает пробки — только успевай уворачиваться от запущенного гуано…