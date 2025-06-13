Политическую и информационную картину дня определяют новости Ближнего Востока. В ночь на 13 июня Израиль нанёс серию ракетно-бомбовых ударов по ядерным объектам в Натанзе и Фордо, военным базам и ряду крупных городов, включая Тегеран. Поступают сообщения о гибели представителей военного руководства Ирана, в частности, генерал-майора Мохаммада Багери, начальника штаба вооружённых сил Ирана, командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейна Салами. Тяжелые ранения получил Али Шамхани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иранское агентство Tasnim сообщает, что в результате израильских ударов погибли иранские учёные-ядерщики Абдолхамид Минушер, Ахмадреза Золфагари, Амирхоссейн Феки, Моталлеб Близаде, Мохаммад Мехди Тегранчи и Ферейдун Аббаси. Серьезный ущерб нанесён ядерной инфраструктуре, включая «главный объект» в Натанзе.

Многие утечки уже заставляют вспомнить украинскую операцию «Паутина». Израильтянам удалось создать в Иране секретную базу своих беспилотников, даже погрузить их на транспорт и нанести удары по иранским объектам, в том числе по позициям ПВО. Что означает ещё и обидный провал иранских спецслужб: выслеживать, у кого из девушек видны волосы из-под платка, вполне получается, а вот базу «Моссада» на своей территории прохлопали.

В Иране уже поднимают над мечетью красный флаг мести, аятолла Али Хаменеи заявил: «Сионистский режим, совершив это преступление, обрёк себя на горькую и мучительную участь — и он неизбежно её получит». Уже через несколько часов после израильской атаки Иран направил на Израиль около сотни своих ударных беспилотников, но все они были сбиты.

Ещё недавно на таком обмене ударами все могло бы и закончиться. Но сегодня ситуация уже другая. В Израиле звучат «утечки», что это только первая волна, которая расчистила коридор для дальнейших ударов, а сама израильская операция рассчитана на две недели. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху посоветовал гражданам готовиться к затяжной войне.

Понятно и другое. Накануне МАГАТЭ приняла политическую резолюцию, где впервые за 20 лет официально обвинила Иран в нарушении своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Здесь нужно пояснение. В отличие от Пакистана, который реализовал свою ядерную программу самостоятельно, без иностранной помощи и, соответственно, без обязательств перед кем бы то ни было, Иран получил доступ к ядерным технологиям, вступив в МАГАТЭ. Но такой доступ означал еще и определенные обязательства: инспекции на ядерны объектах, ограничения по степени обогащения урана и т.д. И вот эти обязательства Иран уже не выполнял. МАГАТЭ до последнего пыталась договориться. Но без особого успеха. И вот теперь МАГАТЭ официально обвинила Иран в нарушении своих обязательств. В нынешней ситуации такая резолюция ожидаемо сработала как «отмашка на войну».

Не сказать, чтобы такого рода военные операции вызывали безоговорочную поддержку даже близких союзников Израиля. Сегодня и США, и Великобритания, и другие страны дистанцируются от израильских ударов, подчёркивая на официальном уровне, что никакой поддержки израильским ударам они не оказывали. Впрочем, остановит ли это Иран от ответных ударов уже по американским базам – вопрос открытый. В Тегеране уже давно объединили «сионистский режим» с «большим сатаной», как здесь называют США. Тем более что бить по американским базам иранцам тоже не впервой. И вот в этом случае Вашингтону будет очень трудно остаться в стороне от событий. Многие эксперты на этом фоне вспоминают, что во Вторую мировую войну в Тихом океане США вступили не из солидарности с кем-то, а после японского удара по своей военно-морской базе «Перл-Харбор». И если такой сценарий сегодня повторится на Ближнем Востоке – мало никому не покажется.

Для Азербайджана это не просто строчки в новостях. Война у границ — это по любому очень опасный сценарий, где на первом месте такой фактор риска, как потоки беженцев и миграционный кризис. Более того, отношения между Баку и Тегераном в последние месяцы явно «потеплели». Наконец, никто не отменял исторических, культурных, просто человеческих связей с ИРИ, где еще к тому же проживают десятки миллионов этнических азербайджанцев. Явно теплеют, по сравнению с временами Байдена, и отношения с США. Наконец, у Азербайджана налаженное и многостороннее стратегическое партнёрство с Израилем. МИД Азербайджана уже выступил с заявлением, где выразил обеспокоенность и призвал стороны воздержаться от войны и решать вопросы дипломатическим путём.

Но, к сожалению, дипломатия уже проиграла. На воскресенье, 15 июня, был анонсирован очередной, уже шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Теоретически это был шанс отвернуть от войны. Но он оказался упущен. И не только потому, что Израиль ударил раньше. Переговоры по «ядерному досье» идут уже не первый год и не первый десяток лет, и до последнего времени, будем откровенны, договориться не очень удавалось. Точнее, Иран с успехом «тянул резину», обсуждал мелкие процедурные вопросы, но к диалогу, по сути, не переходил. В какой-то момент «ядерная сделка» стала реальностью, но, как показали позже обнародованные документы израильских спецслужб, взятых на себя обязательств Иран вновь не выполнял. В такой ситуации в Израиле в эффективность дипломатии просто не поверили.

Более того, эксперты напоминают: столь радикальными методами вопрос с ядерными приготовлениями своих недружественных соседей Израиль решает уже не в первый раз. 7 июня 1908 первого года израильские ВВС разбомбили ядерный центр саддамовского Ирака в местечке Озирак близ Багдада — буквально за несколько дней до того, как в этот реактор должны были загрузить урановую руду. Возродить свою ядерную программу после израильского удара Ирак уже не смог. А может, и не решился, понимая, что и самолёты, и ракеты у израильтян не закончились. 6 сентября 2007 года. Израиль разбомбил объект в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор — по некоторым данным, это тоже был ядерный центр. И вот теперь – удар по ядерным объектам Ирана.

Ну что дальше? За две недели Израилю вполне по силам разбомбить и ядерные объекты, и по крайней мере военно-штабную инфраструктуру Ирана. Для радикального решения «иранской проблемы» нужна сухопутная операция, а на неё израильтяне не решаться даже теоретически. Во-первых, на такое у Израиля просто нет ресурсов. Во-вторых, это слишком уж вертикальный сценарий. Более того, шансы, что к этому подключаться союзники, тоже малы – особенно на фоне невесёлого опыта Афганистана. Возможно, в Израиле делают ставку, что после ракетно-бомбовых ударов «режим аятолл» будет свергнут «снизу», тем более что после НАТОвских бомбардировок Белграда распрощался с властью Слободан Милошевич, чьи позиции ещё недавно казались незыблемыми, но это сценарий, где слишком много «если». И, наконец, Иран тоже будет огрызаться и отвечать, причём не только Израилю, но и тем, кого посчитает союзниками «сионистов». И риск масштабной нестабильности в регионе – уж точно не на две недели.