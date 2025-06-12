Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в рамках проходящей в Джакарте выставки Indo Defence 2024, отложенной с прошлого года, провел переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и федеральным министром по производству оборонной продукции Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Разой Хаятом Харраджем.
Согласно информации Министерства оборонной промышленности, на встречах была отмечена важность проведения международных выставок в сфере оборонной промышленности, обсуждены перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Vüqar Mustafayev İndoneziyanın müdafiə naziri və Pakistanın müdafiə istehsalatı üzrə federal naziri ilə görüşüb
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— Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (@mdigovaz) June 12, 2025