Героям Отечественной войны увеличат размер ежемесячного пособия и доведут его до 2200 манатов. Это отражено в указе президента Ильхама Алиева «Об увеличении размеров социальных пособий, президентских стипендий и стипендий за почётные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения президента Азербайджанской Республики в связи с этим».

Согласно указу, лицам, удостоенным звания «Герой Отечественной войны» Азербайджана, будет выплачиваться 2200 манатов. Каждому лицу, удостоенному звания «Национальный герой Азербайджана», будут выплачивать 2000 манатов.