После резких слов генсека НАТО Марка Рютте о «каком-то там историке», представляющем Россию на переговорах с Украиной, Владимир Мединский не стал молчать — и только усугубил ситуацию. В ответ он предложил отправить Рютте школьный учебник истории, «чтобы тот узнал, что в XII веке Украины не было».

Этот выпад вызвал волну насмешек в соцсетях и экспертной среде — напомнили, что в XII веке не существовало ни Украины, ни России, ни, к слову, США. Поэтому такой аргумент выглядит скорее как очередной публичный автогол Мединского, уже не в первый раз ставящего российскую делегацию в неловкое положение.