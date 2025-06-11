Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о переговорах России и Украины и об участии в них помощника президента РФ Владимира Мединского.

«Чтобы закончить эту войну, нужно, чтобы Путин сел за стол переговоров — и не с этим историком, который дважды появлялся в Стамбуле и снова рассказывает нам про историю России и Украины с какого-то там XII века, я уже не помню. Он всё время повторяет то, что они заявляли ещё в 2022 году», — заявил Рютте.

По его словам, Западу нужна Россия, которая действительно хочет мира, а не спектакля: «Нам нужны серьёзные переговоры и сторона, готовая к окончанию войны».