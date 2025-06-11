Соединенные Штаты и Китай договорились об отмене таможенных тарифов и экспортных ограничений Пекина для редкоземельных металлов. Но в целом, прогресс все еще ограничен.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра торговли США Говарда Лутника, по итогам переговоров в Лондоне 10 июня, документ конкретизирует договоренности, достигнутые в июне в Женеве, предусматривающие ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%.

Однако реализация женевских договоренностей осложнилась из-за ограничений со стороны Пекина на экспорт критически важных минералов. Это привело ко введению со стороны Вашингтона ограничений на экспорт технологической продукции в Китай.

Лутник сообщил, что в рамках достигнутого в Лондоне соглашения, США согласились на частичное снятие введенных в ответ ограничений, но детали пока не разглашаются.

Он отметил, что согласованный в Лондоне рамочный документ будет передан на утверждение лидерам обоих государств. В случае одобрения президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, стороны перейдут к реализации рамочного соглашения.

Заместитель министра торговли Китая Ли Ченган также подтвердил о достижении принципиальной договоренности по внедрению решений, которые были согласованы лидерами государств в телефонном разговоре 5 июня и во время переговоров в Женеве.