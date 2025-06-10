Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы переговоров по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях, и новый раунд таких переговоров пройдет «в самое ближайшее время в Москве». Об этом говорится в интервью нового посла РФ в США Александра Дарчиева ТАСС.

Ему спросили, подкрепляет ли нынешняя администрация США конкретными делами заявления о готовности выправлять отношения с Россией, а также о том, когда и где состоится очередной раунд консультаций по нормализации деятельности дипмиссий двух стран. «Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — сказал Дарчиев.

«Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в [свои] столицы», — отметил он. «Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — подытожил посол.