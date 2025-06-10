ВС США предоставили главы государства США Дональду Трампу множество вариантов военного решения проблемы вокруг ядерной программы Ирана. Об этом заявил руководитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Майкл Курилла.

В ходе слушаний в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса его спросили, готово ли CENTCOM по указанию американского лидера нанести удар с «применением подавляющей силы, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия».

«Я предоставил министру обороны [Питу Хегсету] и президенту множество вариантов», — сказал глава командования, в зону оперативной ответственности которого входят, в частности, Ближний Восток и Северная Африка.