Сирия в ближайшее время будет подключена к международной платежной системе SWIFT в соответствии с курсом по восстановлению связей с мировой экономикой. С данным заявлением выступил руководитель Центробанка Сирии Абдулкадер Хусрие.

По его словам, которые приводит Financial Times, Сирия будет «полностью переподключена к системе в течение нескольких недель». Хусрие обнароовал дорожную карту реструктуризации финансовой системы страны и денежно-кредитной политики с целью восстановления экономики. В соответствии с ней ЦБ работает с Минфином «над планом экономической стабилизации на шесть-двенадцать месяцев». Программа включает в себя реформирование банковского законодательства и работы Центробанка, а также пересмотр системы социального обеспечения и жилищного финансирования, чтобы побудить сирийцев диаспоры инвестировать в проекты страны.

ЦБ «стремится улучшить бренд государства как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные инвестиции в восстановление и инфраструктуру», заявил Хусрие.