Вице-президент Tesla по инженерным разработкам и глава проекта гуманоидного робота Optimus Милан Ковач объявил о своем немедленном уходе из компании. Его обязанности временно будет исполнять Ашок Эллусвами, возглавляющий подразделение автопилота Tesla. Информацию приводит Bloomberg.

Уход Ковача произошел на фоне повышенного внимания к проекту Optimus, который Илон Маск позиционирует как один из ключевых элементов долгосрочной стратегии Tesla. При этом ранее Маск выражал уверенность в планах по производству тысяч роботов Optimus уже в 2025 году, с перспективой увеличения ежегодного объема до миллиона единиц к 2030 году.

Ковач назвал свое решение «самым трудным в жизни». По его словам, он намерен уделять больше времени семье.