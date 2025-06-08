Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывала получить 20 тысяч ракет для борьбы с ударными дронами типа «Шахед». Решение о предоставлении этих ракет Украине принималось во времена президента Джо Байдена, но на данный момент, при президентстве Дональда Трампа, эти ракеты были отправлены на Ближний Восток.

«Кстати, знаете, как вы видели, мы имеем большие проблемы с «шахедами» и тому подобное. Мы ведем борьбу с этим и, конечно, мы найдем все инструменты, чтобы их уничтожать», — приводит ABC News слова президента.

При этом Зеленский сказал, что еще во времена предыдущей администрации президента США Джо Байдена, а именно — при участии министра обороны Ллойда Остина было принято решение по реализации одного проекта.

«И мы рассчитывали на этот проект. 20 тысяч ракет для борьбы с «Шахедами» — это было недорого, но это особая технология. Поэтому, мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток», — отметил президент.