Эти обозреваемые нами темы дополним другими актуальными для ЦА: ожидает ли Таджикистан голод, как Москва готовится к транзиту власти в этой стране, станет ли Казахстан центром автомобильной промышленности региона, помилует ли президент Жапаров экс-президента Кыргызстана Атамбаева, признает ли Узбекистан талибов; иные.

Казахстан

В Астане продолжают реагировать на подозрения, в соответствии с которыми дроны, использованные Киевом в спецоперации «Паутина», могли попасть на территорию России из Казахстана. После заявления МИД РК, категорически отрицающего такую возможность, на вброс «обличающей» Астану информации отвечают и депутаты казахстанского парламента. В частности, депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Константин Авершин в интервью Tengrinews.kz заявил, что подобная информация направлена на то, чтобы поссорить Казахстан с той или иной стороной.

«Подключают «ботофермы» и так далее. Это часть процесса эпохи геополитической турбулентности», — сказал политик. И подчеркнул, что казахстанцы не должны занимать чью-то сторону, им нужно болеть за свою Родину.

Авершин пояснил, что дроны, собираемые на территории Казахстана, находятся «под четким контролем»: «Ни одной детали налево. Поэтому все эти вымыслы — целенаправленные диверсии. Позиция Казахстана одна — миротворческая. … Я, как член комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса, постоянно выезжаю на подобные производства, поэтому официально заявляю, что ни комплектующие, ни, тем более, готовая продукция, попасть в чужие руки не могли», — заключил он.

Напомним, в начале этого месяца украинские дроны атаковали базы стратегических бомбардировщиков в нескольких регионах России, в том числе в Сибири. Операция, проведенная службой безопасности Украины, получила название «Паутина», готовилась полтора года и стала крупнейшей в истории атакой по стратегическим силам РФ.

Eurasia Today информирует о стремлении Казахстана укрепить свои позиции в качестве ключевого игрока автомобильной промышленности Центральной Азии – в ближайшее время в республике планируется запуск двух новых автомобильных заводов.

Один из них, расположенный в Алматы, будет специализироваться на производстве автомобилей китайских брендов Chery, Haval, Tank и Changan. Планируемая мощность предприятия составляет 90 тыс. автомобилей в год. Проект реализуется компанией «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» и предусматривает локализацию производства с использованием различных форм сборки, включая SKD и CKD.

Второй завод, также находящийся в Алматы, сосредоточится на производстве автомобилей китайских брендов с аналогичной мощностью. Оба предприятия направлены на удовлетворение растущего спроса на автомобили в стране и регионе.

И, кстати, в Алматы начато производство автомобильных сидений на заводе Almaty Autoparts Production. Предприятие создано в сотрудничестве с южнокорейской компанией Youngsan, его мощность — 100 тыс. комплектов сидений в год. Оно будет поставлять продукцию для моделей Hyundai. Кроме того, в Алматы открыт завод по производству мультимедийных систем, обеспечивающих комплектующими местные автомобильные заводы, включая Hyundai Trans Kazakhstan.

Сообщается также, что Казахстан ужесточил требования к импорту автомобилей, чтобы защитить внутренний рынок и обеспечить безопасность. Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков отметил, что автомобили, произведенные в Казахстане, соответствуют всем необходимым стандартам, в отличие от некоторых импортных авто, ввезенных частными лицами.

План Казахстана построить у себя атомные электростанции (АЭС) стал продвигаться к реализации: по данным Caravan.kz, строитель станции «почти выбран» (окончательно он будет утвержден уже в этом месяце). По данным издания (а также некоторых порталов в разных странах мира), «пока победителем заочно объявили China National Nuclear Corporation (CNNC). Сразу по нескольким причинам». Как полагает казахстанское издание, их три: цена, безопасность и сроки строительства.

По словам министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева, первую АЭС на 2,4 ГВт страна планирует запустить в 2035 году. Строительство займет 10 лет, а стоимость составит 10-15 млрд долларов.

Заметим, что на строительство АЭС в Казахстане претендуют также французская компания EDF, корейская KHNP, российская «Росатом».

Кыргызстан

Здесь продолжаются баталии вокруг нового законопроекта, один из пунктов которого вменяет в обязанность депутатам парламента страны сдачу экзаменов на знание кыргызского языка (имеет статус государственного, однако официальный язык – русский, у законодателей в большем ходу). Как информирует «ЦентрАзия», депутат Исхак Масалиев потребовал перевести слово «порнография» на государственный язык.

«Спикер … ругал депутатов, что надо знать кыргызский язык», — напомнил Масалиев при обсуждении законопроекта о запрете доступа к порносайтам. Он предложил «восхитительным джигитам» из Национальной комиссии по госязыку найти слово для замены «порнографии», и заявил: «Мы не то, что слово порнография перевели, мы слова телевизор, радио, аудитория перевели», — заявил Масалиев.

Заметим, что все, приведенное выше, было сказано на полном серьезе.

А издание АКИpress информирует, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров готов помиловать экс-президента Алмазбека Атамбаева, на днях приговоренного судом Бишкека к 11,5 годам лишения свободы по делу о событиях в селе Кой-Таш, произошедших в 2019 году. Помимо тюремного срока, бывшему главе государства назначили конфискацию имущества, выплату штрафа в 62 млн долларов, а также лишили его государственных наград.

Процесс над экс-президентом страны прокомментировал нынешний глава государства Садыр Жапаров. В интервью агентству «Кабар» он заявил, что никто не может изменить решение суда, но у президента есть право на помилование.

«Если обратятся с соответствующим заявлением, могу помиловать. С момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Все уже поостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская позиция: было бы лучше, если бы ограничились пробацией или штрафами», — сказал Жапаров.

Узбекистан

В продолжение вопроса правосудия – на сей раз, в РУз. Как считает сенатор Абдурахим Эркаев (его слова приводит Газета.uz), республика по правосудию отстает даже от Африки. Он указал на то, что несмотря на принятие новой конституции и реформы в правосудии, Узбекистан утратил пять позиций в Глобальном индексе верховенства права.

Согласно индексу проекта World Justice Project, республика, скатившись на пять позиций, заняла 83-е место среди 142 стран. И падение особенно заметно в субфакторе «доступность и доступ к гражданскому правосудию» — по нему страна переместилась с 96-го на 106-е место (минус 10 позиций).

«Мы отстаем даже от некоторых стран Африки. Это говорит о том, что население сталкивается с трудностями в доступе к справедливому суду, снижается доверие к судебной системе, не ощущаются принципы справедливости и беспристрастности при рассмотрении обращений. Во многих случаях исполнение судебных решений задерживается или вообще не осуществляется», — сообщил сенатор.

Он назвал три причины ухудшения позиций в международных рейтингах. Это – продолжение т.н. «телефонного права»; наличие коррупционных фактов («хотя и в скрытом виде»). И в-третьих – «у некоторых судей уровень квалификаций низкий».

Заместитель председателя Высшего судейского совета Алишер Жалилов не стал отрицать сказанного сенатором. «К сожалению, проблемы и факты, связанные с коррупцией, со стороны судов сохраняются. Мы этого не можем отрицать. В этом направлении Высший судейский совет разработал отдельную программу. В частности, создан фильм с участием бывших судей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Этот фильм был показан судьям и их семьям на местах и проведена профилактическая беседа», — рассказал он.

Выше было сказано об амбиции Казахстана стать центром автомобилестроения Центральной Азии, а у Узбекистана – другая амбиция: по сообщению «Восточного Экспресса» — стать авиационным хабом Организации экономического сотрудничества (ОЭС), членом которой, напомним, является и Азербайджан.

Ташкент, пишет издание, выдвинул важные инициативы, способные изменить транспортную карту всего региона — в частности, признать международный аэропорт Самарканда стратегическим авиационным узлом для перевозки грузов и пассажиров по маршруту «Восток — Запад»: «Это решение способно значительно усилить транзитный потенциал Центральной Азии и улучшить воздушное сообщение в регионе».

В повестке также перспективы расширения транспортных связей через реализацию проектов развития железных дорог, автомобильных магистралей и авиаузлов: «Именно здесь активная позиция Узбекистана демонстрирует его растущее влияние как ключевого игрока в евразийских транспортных сетях».

Подчеркивается также, что развитие логистики в рамках ОЭС — не просто технический вопрос, а шаг к более тесной экономической интеграции стран Южного и Центрального Кавказа, Центральной и Южной Азии – «И Узбекистан явно намерен быть в авангарде этих процессов».

Что касается энергетических новостей из Ташкента – инвесторы из ОАЭ приобрели Талимарджанскую ТЭС в РУз. Юридически владельцем объекта стала проектная компания Talimarjan Power Plant 1, в которой по 40% пакета акций принадлежит каждому инвестору из Эмиратов. Оставшиеся 20% контролирует узбекское госпредприятие «Талимаржон иссиклик электр станцияси».

Проект предполагает инвестиции в развитие газотурбинной станции мощностью 875 МВт, входящей в комплекс ТЭС. Новые владельцы объекта подписали с Узбекистаном соглашение о покупке электроэнергии, рассчитанное на 25 лет. То есть в течение этого срока центрально-азиатская республика будет приобретать ресурсы, вырабатываемые на Талимарджанской станции. Детали контракта неизвестны. Как и то, приобрели ли инвесторы всю теплоэлектростанцию мощностью 1700 МВт, или только ее часть? А также — в каком объеме республика будет гарантированно покупать электроэнергию и по какой цене?

Об участниках сделки известно то, что компания Mubadala – инвестиционная, принадлежащая правительству Абу-Даби. Работает в более чем 30 странах мира. Ее инвестиционный портфель включает проекты в аэрокосмической отрасли, агробизнесе, металлообработке, горнодобывающей промышленности и ряде других, а общие активы компании превышают 250 млрд долларов. Компания TAQA — энергетическая, принадлежит инвестиционному холдингу ADQ, работает в более чем 11 странах мира.

Актуальный для Центральной Азии вопрос – признание движения «Талибан» в качестве полноценной власти Афганистана. Что касается Узбекистана, однозначного ответа на вопрос, когда это произойдет, у него пока нет. Podrobno.uz ссылается на заявление заместителя секретаря Совбеза при президенте, спецпредставителя главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиза Камилова: «Мы обязательно признаем, когда придет время, другого пути нет. Но мы хотим сделать эти шаги по признанию совместно с международным сообществом, в том числе с Организацией Объединенных Наций».

Ранее сообщалось, что США пересматривают статус движения «Талибан» как террористической организации. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, решение принимается на фоне освобождения задержанных американцев.

Таджикистан

Местное издание «Азия-Плюс» приводит доклад международной организации Global Report on Food Crises, касающийся продовольственных кризисов 2025 года, в котором Таджикистан отнесен к числу «зоны тревоги».

«В Центральной Азии, особенно в Таджикистане и Кыргызстане, ситуация вызывает обеспокоенность из-за экономических трудностей, высоких цен на продукты и уязвимости к климатическим потрясениям, что, вероятно, усугубит продовольственную нестабильность», — отмечают авторы доклада.

Это заявление стало первым явным упоминанием региона в подобных докладах за последние годы. Подчеркивается, что, хотя Таджикистан пока не входит в число 59 стран с наиболее тяжелыми формами продовольственного кризиса, само его появление в списке региональных рисков следует рассматривать как серьезный сигнал.

Отмечается, что в странах ЦА велика зависимость от внешних денежных переводов, сохраняется инфляционное давление, а также все чаще происходят засухи, резкие перепады температур и другие климатические аномалии: «Все это оказывает непосредственное влияние на урожайность, уровень производства продуктов питания и конечную доступность продовольствия для наименее защищенных групп населения».

И под занавес о том, как «Москва держит руку на пульсе таджикского транзита власти» — об этом пишет «МК». Российское издание задается вопросом, по какой причине премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил 4 июня Душанбе с рабочим визитом, и при чем тут сын президента РТ Эмомали Рахмона – Рустам?

«На первый взгляд, — рассуждает издание, — … это рядовая поездка, в стиле «обсудили двусторонние отношения, выразили готовность развивать» … Но в узорах дипломатического этикета в последние недели проступают более выпуклые линии. Сын таджикского президента Рустам Эмомали на днях был в Москве и встречался с Путиным, Володиным и Матвиенко. Теперь — московский ответ. И, как говорят в таких случаях, все совпадения неслучайны. Возможно, в Душанбе готовятся к трансформации власти, а Москва — к тому, чтобы эту трансформацию не пропустить».

Разумеется, в числе обсужденных тем были торговые отношения, запуск индустриального парка, проекты в энергетике, развитие промышленной кооперации: «… Однако на фоне всего этого — и визит, и разговоры, и фото у мраморных колонн — не могло не броситься в глаза нечто иное. Дело не только в торговле. Слишком часто в последнее время таджикские чиновники высокого уровня появляются в Москве. Слишком демонстративны эти встречи. И слишком много совпадений».

Так, «В конце мая в Москву прибыли сразу два представителя политических династий — Саида Мирзиеева, дочь президента Узбекистана, и Рустам Эмомали, старший сын Рахмона. Если с узбекской стороной речь шла о культурной дипломатии и сохранении русского языка, то Рустам, кроме привычных приветствий, имел плотный график самых статусных встреч: президент, спикеры обеих палат, официальные заявления. Москва, по сути, приняла его на уровне главы государства. И это не могло не считываться, как некий сигнал. Сигнал о том, что к транзиту власти в Таджикистане, похоже, все-таки начинают готовиться – причем, не только в Душанбе, но и в Москве. Формально Рустам Эмомали — мэр Душанбе и председатель … верхней палаты таджикского парламента. Но в реальности — человек номер два в государстве после своего отца. По Конституции, в случае чего, именно он становится и.о. главы государства до выборов. То есть юридически первый в очереди. А политически — уже не первый год в роли «наследника».

И далее: «… по данным из открытых источников, внутри клана Эмомали далеко не все довольны данной кандидатурой. У Рахмона есть еще один сын, Сомон, и несколько влиятельных дочерей. Каждый из детей управляет отдельным куском госаппарата и имеет свое мнение насчет преемственности. Дележ «пирога власти» может оказаться не менее драматичным, чем сам транзит. Москва, видимо, решила: лучше быть рядом, чем наблюдать издалека. Поэтому визит Мишустина в Душанбе выглядит не только рабочим, но и стратегическим — как бы попытка «зафиксировать отношения» на случай перемен».