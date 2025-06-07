Министерство иностранных дел России сообщил, что 5–6 июня в Баку состоялось региональное совещание с участием заместителя главы внешнеполитического ведомства Александра Грушко и послов России в странах Западной и Северной Европы.

Обсуждалась ситуация в Европе на фоне «гибридной войны» против России, даны рекомендации по двусторонним отношениям. Уделено внимание противодействию фальсификации истории Второй мировой войны и сохранению исторической памяти.

В рамках визита состоялась встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, обсуждены международные и региональные вопросы. Также российские дипломаты посетили епископа Бакинского и Азербайджанского Алексия.